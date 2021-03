Lassan egy éve, hogy jött a szenzációs hír, hogy Michael Keaton újra magára ölti a denevérember jelmezét a The Flash című filmben. Most viszont úgy néz ki, hogy korai volt az öröm. A probléma a következő: Keatonnak Angliába kellene utaznia a forgatás miatt, ahol épp a koronavírus egy új variánsa terjed. Ezért egy nemrégiben adott interjújában a következőt mondta:

Kell egy kis idő, hogy átgondoljam, mert rendkívül szerencsésnek tartom magam, mert nagyon sok minden zajlik most körülöttem. Ki sem látok a munkából. Nem tudom, hogy miért, vagy hogyan, de ez van. Hogy őszinte legyek, valahol az iPademen ott van ennek az egész Flash-dolognak a legújabb verziója, de még nem volt időm elolvasni sem. Felhívtam őket, és azt mondtam: 'Őszinte leszek, egy szemernyi időm sincs most foglalkozni ezzel. Nagyon benne vagyok most valamiben amit csinálok + előkészítés előtt van egy projekt, aminek én vagyok a producere, és ha minden jól megy, ősszel kezdetét veheti a munka. Én is szerepelni fogok benne, szóval fontos ez számomra. Ez most nem kibúvásként mondom. Ha tárgyaltam volna róla, most biztos, hogy össze-vissza kamuznék valamit nektek. De egyszerűen tényleg nem tudok a kérdésre válaszolni. El kell olvasnom a forgatókönyv utolsó verzióját. Van egy dolog, ami ezeknél is jobban zavar engem, ez pedig a COVID-19. Eléggé aggódok miatta. Folyamatosan nyomon követem az Egyesült Királyságbéli COVID-19 helyzetet. A döntésem ez alapján fog majd megtörténni. Éppen ezért élek most egy 17 hektáros birtokon távol a nagyvárostól, meg az emberektől, mert mindennél jobban zavar a COVID-19. Szóval minden egyes projektnél mérlegelek. Átnézem, és felteszem a kérdést magamnak: jó eséllyel belehalhatok ebbe, ha elvállalom? Mármint szó szerint... És ha úgy érzem, hogy nem, akkor indulhatnak a további tárgyalások.