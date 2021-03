A volt szépségkirálynő magánéletéről viszonylag keveset tudni. Van egy kisfia, Kristóf, aki már 4 éves. Ő rendszeresen szerepel a közösségi média felületein megjelenő posztjain. Kristóf apukája, Horváth Éva párja viszont nincs a képeken, de még egy 24 óra elteltével automatikusan törlődő Instagram Story-ban sem lehetett kiszúrni eddig. Ennek egyszerű oka van: Horváth Éva párja nem akar szerepelni. Mindössze annyit tudunk róla, hogy férfi és a csillagjegye bika.

A kommentelők, rajongók viszont nem elégednek meg ennyi információval, ezért elméleteket gyártanak. Horváth Éva a Life TV Breaking című műsorában mesélt is erről. hogy egyes hozzászólók szerint azért nem lehetett látni eddig a férfit, mert egy csúnya idős bácsiról van szó. Egyesek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Horváth Éva párja egy arab sejk legyen, hisz a szépségkirálynő járt Dubajban. Vannak, akik szerint ennél sokkal egyszerűbb a képlet: azért nincs mutogatva a férfi, mert nincs is, nem is létezik.

(Bors)