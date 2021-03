A sokak által a netflixes, A vezércsel (The Queens Gambit) című sorozatból ismert Golden Globe-díjas színésznő, Anya Taylor-Joy legutóbb a Vanity Fair magazin fotózásán pózolt.

A magazin belső hasábjain a következőkre térnek ki Anya Taylor-Joy személyével kapcsolatban:

A hat testvére közül a legfiatalabb Taylor-Joy, Miamiban született, de családja még csecsemőkorában Buenos Airesbe, hat évvel később Londonba költözött.

Ott honvágya volt, és a csupán spanyolul beszélő Taylor-Joy két évig nem volt hajlandó megtanulni angolul. Végül beletörődött (a Harry Potter-könyvek nagyban hozzájárultak a nyelvtanuláshoz), és megtanulta a nyelvet, de boldogtalan gyermek maradt, főként a külseje miatt.

Ó, a 11 éves Anya kínos szakasza volt az életemnek, az biztos

– nyilatkozta a lapnak a színésznő.

Néhány évvel később Sarah Doukas, a Storm Management munkatársa szólította le az utcán és fedezte fel őt, ahogy korábban Kate Mosst is. A színésznőnek a mai napig problémai vannak a kinézetével (gyerekkorában lelki gondjai voltak), emiatt depressziós is volt egyidőben.

Anyám arra nevelt, hogy mindig az emberek belső dolgaira figyeljek, ne pedig a külsejükre

– tette ezekhez hozzá a színésznő.

Taylor-Joy nem nézi magát sokat a tükörben.

Nem azért, mert menekülök magam elől – mondja –, hanem azért, mert a legszebb bennem, hogy kapcsolatba lépjek a külvilággal. És amikor kapcsolatban állok a külvilággal, akkor nem önmagamra, hanem az előttem álló emberre koncentrálok.

A színésznőnek az elmúlt egy-két év meghozta azt a sikert, amiért mások általában évekig küzdenek, de még akkor sem biztos, hogy bekerülnek abba a ligába, amelybe most hirtelen Anya Taylor-Joy jutott.

A színésznő épp egy (még cím nélküli) David O. Russel-filmen dolgozik, amelyben olyan híres színészek is szerepelnek, mint Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon, John David Washington, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldana és még sokan mások.

Lenyűgöző módon más és furcsa

– nyilatkozta David O. Russell rendező a színésznőről.

Anya Taylor-Joy máris a titánok között, az A listás színészek mellett szerepel egy filmben. Elmondása szerint ő még kisbaba ezekhez a nagyszerű titánokhoz képest, de pont erre vonatkozik a rendező előbb említett mondata is.

Szerepelni fog a közeljövőben a George Miller által rendezett Mad Max: Fury Road című filmnek az előzményében is, amelyben Taylor-Joy a címszerepet kapta meg, hiszen Furiosát fogja alakítani, és a szereplő fiatalabb énjét, akit Charlize Theron komor arckifejezésekkel örökített meg még a 2015-ös moziban.

Alig várjuk, hogy végre egy akciófilmben is láthassuk, hogy mire képes a Golden Globe-díjas színésznő egy számára ismeretlen kategóriában.

De mindezek előtt láthatjuk majd őt az idén debütáló, Edgar Wright által rendezett Last Night in Soho című horrorban is, amelyben Sandyt, a 60-as évekbeli, londoni feltörekvő énekest alakítja, eltúlzott frizurával és brit akcentussal fűszerezve. A tervek szerint október 22-én lesz látható a film.

Amíg mozgóképen nem láthatjuk a színésznőt, addig be kell érnünk ezekkel, a fotózáson készült képekkel.