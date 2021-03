Zack Snyder Igazság Ligája rendezői változata múlt hét csütörtökön került fel nálunk az HBO GO-ra, és hát a 4 óra 1 perc 53 másodperces film eléggé hosszú, valljuk be. Még akkor is, ha izgalmas maga a film cselekménye, de a mosdó- és a kajaszünetekkel azért elröppen az ember életéből 4,5-5 óra.

Fotó: youtube

Ezen a 8 órási kijárási korlátozás sem segít, hiszen korán kell elkezdeni a barátokkal nézni a filmet, ha haza akarunk érni.

Így hát kiszámoltak egy nem túl fontos, mégis érdekes dolgot a filmmel kapcsolatban, azaz hogy hány percet vettek el az életünkből a filmben látott lassítások.

Az eredmény:

A film kb. 10%-a lassítva van, ami 24 perc és 7 másodpercnek felel meg.

Most már ezt is tudjuk Zack Snyder Igazság Ligája-vágásáról. Ha ezt az időt és még 1-2 felesleges snittet kivágott volna a rendező, akkor egy kényelmes 3 órás film lehetne fenn most az HBO GO-n.