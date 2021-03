Az Ewan McGregor által alakított jedi mester az elmúlt 20 év alatt olyan ikonikussá vált már a Star Wars univerzumában, hogy jó ideje kérik a rajongók az önálló történetét. Most végre már tényleg úgy néz ki, hogy a produkció, ami egy sorozat lesz, 100%-ig már a célvonalon áll, hiszen a vírus berobbanása miatti csúsztatásoknak is vége van és most már készen áll a produkció, hogy munkához lásson. Ezt az információt, most pár órája jelentette be a Disney, egy képpel megspékelve, amin láthatjuk, hogy milyen nagyszerű színészekkel gazdagodott az alkotás, akiket már alig várnak a rajongók, hogy láthassanak a sztoriban.

A sorozatban szereplő színészek névsora:

Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie.

A történet 10 évvel A Sith-ek bosszúja eseményei után fog majd játszódni.

A történet 10 évvel A Sith-ek bosszúja eseményei után fog majd játszódni.

A sorozatot a Disney+-on tudjuk majd megtekinteni és összesen hat részből fog állni a széria.

A forgatás áprilisban veszi kezdetét.