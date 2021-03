Hetek óta pörög a téma, miszerint Berki Krisztián büntetőfékezett egy menetrendszerinti busz előtt a fővárosban. Berki határozottan tagadja a történteket és felesége is kiáll az igaza mellett. Most azonban viccesnek szánt posztban mutatja be, hogy az ő büntetőfékezése miatt rekedt meg az Ever Given a Szuezi-csatornán.