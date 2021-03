Gigi Hadid nemrég lett édesanya, de már most haspólóban sétálgat New Yorkban, hamar formába hozta magát. Emellett úgy döntött, egy új hajszínt is kipróbál, méghozzá a rézvöröset.

Persze lehet, hogy a modell csak gyermeke apjához szeretett volna felzárkózni, Zayn Malik ugyanis már évek óta nem látható természetes, fekete frizurájával. Gigi Hadid egyébként valószínűleg csupán egy hajszínezőt próbált ki, nem sokkal később ugyanis már jóval világosabb hajjal fotózták le a paparazzók.