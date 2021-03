Fotó: Mike Pont / Getty Images Hungary

Az énekesnőről készült dokumentumfilmről az Index is írt egy cikket. A film apropóján most több kisebb interjú is készült vele. Egy ilyenben a terhességről, anyaságról beszélt.

Elárulta, hogy tavaly már eljegyezték, volt egy vőlegénye, így joggal gondolta azt, sőt remélte, hogy mostanra már feleség lesz, sőt, talán már várandós is. De nem így alakult. Most már tudja, hogy az életvitele nem passzol ezekhez a tervekhez. Ezért is jött rá, hogy mindennél jobban örökbe akar fogadni egy gyereket, ugyanis az anyaságból nem akar kimaradni. Most így gondolja.

(Just Jared)