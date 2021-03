Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Hungary

Még februárban volt annak a dokumentumfilmnek a premierje, amit a The New York Times készített Framing BRitney Spears címen. A film azt dolgozza fel, hogy az összeesküvés-elméletek szerint Britney Spears már nem is él, vagy ha mégis, akkor a világtól és mindenféle emberi érintkezéstől elzárva fogva tartják. Rajongók milliói állnak ki jogaiért a #FreeBritney mozgalom keretében. Erről az Index is írt, amit itt lehet elolvasni.

Bennfentesek arról kezdtek el beszélni, hogy az énekesnő egy botrányos interjúra készül. Azt lehetett olvasni, hogy Oprah Winfrey kérdéseire fog kegyetlen őszinteséggel válaszolni. Eddig ez nem történt meg, de Britney végül megtörte a csendet: a saját Instagramján posztolt egy videót, amin az Aerosmith zenekar Crazy című dalára táncol. A videó alatt pedig egy hosszabb szöveget is közzé tett. Itt fejtette ki, hogy nem látta a dokumentumfilmet, csak egy nagyon apró részletet belőle, de így is 2 hétig sírt miatta, sőt, a mai napig sír néha.

Arról is ír, hogy hiába élte az egész eddig életét a nagy nyilvánosság előtt, még mindig ítélkezik felette és bántja a média. Ezért is táncol, mert az örömet okoz neki a mindennapokban.