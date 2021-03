Hogy miért is érdekes ez? Röviden azért, mert a két híresség közt van némi feloldatlan feszültség. Az egész még 2009-ben kezdődött, amikor az MTV VMA gálán Kanye West kikapta a frissen díjazott énekesnő kezéből a mikrofont azzal, hogy azt a díjat Beyoncénak kellett volna kapnia. Egyes ősi legendák és papirusz tekercsekre írt próféciák szerint szerint Swift erre a momentumra alapozta az egész imidzsét, hogy ő egy "ártatlan kislány". Erre utalt Kanye egy 2016-is dalban is, amiben a következő sor hangzik el:

Ezt a ribit én tettem híressé.

Ez angolul úgy hangzik, hogy I made that bitch famous. Ezen megy a balhé a mai napig. 2020. március végén még egész forró téma volt, amikor kikerült egy vágatlan telefonbeszélgetés, amiben Kanye és Swift erről a számról beszélgetnek. Az énekesnő szerint a hangfelvétel neki ad igazat, tehát nem tudhatta, hogy milyen kontextusban fog szerepelni az említett sor. Kim Kardashian viszont nem így látta, pont, hogy erről is szó volt a vágatlan felvételen. A realityceleb-üzletasszony még azt is megjegyezte, hogy elítéli Swiftet, amiért a koronavírus idején is ezen rugózik még mindig.

Tehát Kim Kardashian egész biztosan nem kedveli Taylor Swiftet. Ennek ellenére az Instagram Storyra feltöltött videójában az énekesnő egyik dala szólal meg. Az is igaz, hogy egy sorozatban hallható a zene, de mégis ott van, ott szól Taylor Swift Wildest Dreams című száma.

A rajongók egyből kiszúrták, és több magyarázattal is szolgáltak az esettel kapcsolatban.

Kim Kardashian nem vette észre, hogy mi szól a háttérben. Kim Kardashian nem is ismeri ezt a dalt, ezért nem némította le és vágta ki a tévét egyből. Kim Kardashian valójában nagy rajongója Taylor Swiftnek, csak amíg együtt volt Kanye Westtel, addig nem árulhatta ezt el.

