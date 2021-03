Fotó: Rubint Rella / youtube

Sejtelmesen fogalmazva azt is lehetne mondani, hogy hatalmas örömhírt közölt az influenszer, még fotót is posztolt róla. Rubint Rella a diplomájáról készített egy fotót, amit meg is osztott az Instagramon. Ez volna a nagy szenzáció. Most már nem kell diplomás élelmiszermérnökért a szomszédba mennie a Rubint családnak, ha épp egy új terméket, receptet akarnak kifejleszteni.