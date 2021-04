Fotó: youtube

A 2021-es év talán eddigi legnagyobb híre, a Berki Krisztián-féle büntetőfékezés volt. Számtalan beszámoló készült róla, sőt jó néhány youtuber is felszólalt az ügyben.

Azoknak, akik bármilyen oknál fogva nem hallottak volna erről a 2018-as ügyről, ami most jutott el a vádemelésig kamerafelvétel kíséretében, most röviden összefoglaljuk a történteket.

Berki Krisztián egy luxusautóval szeretett volna megelőzni egy buszt, de sokáig nem járt sikerrel. Végül a busz elé vágott és büntetőfékezett egyet, ami miatt összeütköztek.

Ezért eljárás indult Berki Krisztián ellen, ami akár börtönbüntetéssel is járhat, ha bűnösnek mondják ki az egykori főpolgármester-jelöltet.

A videó kikerülése után nem sokkal Berki Krisztián egy poént is elsütött azzal kapcsolatban, hogy ő büntetőfékezett a Szuezi-csatornánál rekedt hajó előtt is. Most pedig egy YouTube-csatorna elkészítette a a Berki-féle büntetőfékezés GTA-verzióját is.

A videó zseniális lett.

Látjuk a luxusautót, amint a busz elé akar kanyarodni, majd visszahátrál és ismét megpróbálja megelőzni, majd amikor ez sikerül, akkor jön a híres fékezés, és persze az ezzel járó ütközés is. A videó folytatása már a fantázia szüleménye, mivel GTA-módban a főhősünk kiszáll az autóból, és elkezdi gyepálni az embereket. Természetesen a való életben ez nem így történt, de a 12. másodpercig valós események alapján készült a videó.