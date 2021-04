PlayStation Plus 2021 április (Forrás: Sony)

Hónapról-hónapra nagy várakozás előzi meg, hogy milyen ingyenes játékokat kapnak azok, akik előfizetnek a Sony PlayStation konzolokat érintő, fizetős PS Plus szolgáltatásra. E játékok minősége sokszor igazi „hullámvasút”, így minden alkalommal izgalmas kérdés, hogy éppen valamilyen gyengébb, közepesebb alkotással, vagy jóval kevesebb embert érdeklő sportjátékkal akarja kiszúrni a Sony a gamerek szemét, vagy pedig igazi nagyágyúkkal lepi meg őket.

Most viszont - a múlt hónaphoz hasonlóan - egyértelműen a hullámvasút tetejére kerültünk: PlayStation 5-re és PlayStation 4-re is egyaránt igazi nagy durranásokat kapunk. Például PlayStation 5-re mindjárt itt van az Oddworld Inhabitants következő játéka, az Oddworld: Soulstorm, ami a Destruction AllStarshoz vagy a Bugsnaxhez hasonlóan kapásból a PlayStation Plusban rajtol – tehát ez egy vadonatúj játék, ami még meg sem jelent és rögtön ingyen kapják meg a PS Plus előfizetők. Ez viszont csak és kizárólag a jelenleg még mindig alig kapható PlayStation 5 tulajdonosainak gépén landol.

Természetesen a PS4-esek 114 milliós táboráról sem felejtkezett meg a Sony. A legnagyobb áprilisi cím egyértelműen a Days Gone, amely még kétéves sincs, hiszen 2019 április végén jelent meg. A zombis, poszt-apokaliptikus játékban Deacon St. Johnt, egy csöppet sem „szelíd” motorost irányítunk, aki háborús veterán és motoros bandázóból magányos fejvadásszá és felbérelhető zsoldossá vált és egy olyan USA-ban kell – sokszor a saját életéért is küzdve – hajmeresztő küldetéseket teljesítenie, ahol mindenhol az élőhalottak bandái akarják felfalni az embereket és különféle vad bandák, illetve egy szélsőséges, az államtól független katonai szervezet is harcolnak egymással. A Days Gone egy exkluzív PlayStation 4 játék, igaz, már készül a PC-s verzió is.

Lesz egy másik zombis játék is: a Zombie Army 4: Dead War, amely egy alternatív második világháború alatt játszódó lövölde, ahol viszont tényleg csak az élőhalottak kiiktatására kell koncentrálnunk. A játék egyben a Zomby Army Trilogy folytatása, amely a Sniper Elite sorozat egyfajta zombis „mellékzöngéje” (spin-offja) volt, szóval a játékmenet hasonló, csak nem világháborús németek katonákkal, hanem azok lejárt szavatosságú változataival.

Április ötödikéig még elérhetőek a márciusi játékok, így addig a Destruction AllStars (PlayStation 5), a Farpoint (PlayStation VR), a Maquette (PlayStation 5), a Remnant: From the Ashes (PlayStation 4), és a Final Fantasy VII Remake még beszerezhető, ha ezt eddig nem tettük meg.