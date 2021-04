A koronavírus még ezt is elintézte. Hogy lehet így prankelgetni, ha tartani kell a 1,5 méteres távolságot, hogy a boltok zárva vannak, hogy online oktatás és home office van? A nehéz idők nagy kihívások elé állítják az embert, de, aki igazi szívatógép, az megoldja most is.

Egy-két tipp azért lehet, hogy akad.

Húsvéti bevásárlásra rákészülve mondjuk azt a párunknak, partnerünkek, haverunknak, lakótársunknak, tesónknak, szüleinknek, hogy majd mi hozzuk a maszkokat, ne aggódjanak. A bolthoz érve - ha valamiért addig szabadon hagyott arccal ment(ek) volna a csíny áldozata(i) - közöljük hirtelen, hogy hoppá, nincs is nálunk a maszk, mehetünk vissza, április bolondja(i)! (Vigyázat, okosan ezzel a csibészséggel, könnyen lehet, hogy mivel nálunk van egyedül maszk, ezért ránk hárul az egész bevásárlás. Pro tipp: nálunk se legyen maszk, egy jó viccért áldozatokat kell hozni.) A nevetés garantált. :)

A megszívatni kívánt személy kézfertőtlenítőjébe csepegtessünk valami számára nem tetsző illatot. Nem szereti a jázmin illatú fertőtlenítőt? Hopp véletlenül címkét cserélt a levendulással. Lol. :)

Hívjunk össze egy fontos meetinget online, jelezzük, hogy bekapcsolt kamerával kell mindenkinek jelen lennie, majd a magunk helyére ültessünk be egy random idegent, aki majd felvezeti a témákat. A kollégák biztos csapkodni fogják a térdüket a hahotázástól.

