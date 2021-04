Alan és Alex Stokes amerikai youtuberek (mellékesen egy ikerpárról van szó) 160 óra közmunkát és egy év próbaidőt kaptak bankrablós csínyeikért, amelyeket még 2019-ben követtek el.

Az azóta eltávolított videó címe is árulkodó volt: Bankrablós átverés (rész vége lett). A felvételen az látszik, hogy a testvérek bankrablónak öltözve, fekete ruhában és símaszkban egy zsák pénzzel beülnek egy Uberbe, amelynek a sofőrje nem hajlandó szállítani őket. Egy szemtanú, aki végignézte a jelenetet, ki is hívta a rendőröket, miután azt hitte, erőszakkal kényszerítik a vezetőt. A kiérkező rendőrök pedig fegyvert fogtak az Uber sofőrjére, miután azt hitték, ő is benne van a rablásban.

Miután tisztázták a helyzetet, a rendőrök elmondták a Stokes testvéreknek, hogy ez a viselkedés nagyon veszélyes, de figyelmeztetéssel elengedték őket.

De ez nem gátolta meg őket abban, hogy tovább folytassák, amit már elkezdtek, ezért négy óra múlva hasonló akcióval próbálkoztak az kaliforniai Irvine Egyetem kampuszán. Ekkor már azt is dokumentálták, hogy az újra kiérkező rendőrökkel beszélnek.

Jutalmul nemcsak közmunkára és próbaidőre ítélték őket, de az egyetem területére sem léphetnek, illetve megtiltották nekik, hogy álbűncselekményeket kövessenek el a videóikban.

Todd Spitzer Orange megyei kerületi ügyész tavaly augusztusban kiadott közleménye szerint:

Ezek nem csínyek voltak, hanem olyan bűncselekmények, amelyek akár súlyos sérüléssel vagy halállal is végződhettek volna.

Ugyan április 1-je van, de azért érdemes többször átgondolni, mi számít még ártalmatlan átverésnek, és mi bűncselekménynek. Úgy látszik, ez nem mindenkinek egyértelmű.

(via: ETonline)