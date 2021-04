A Rick & Morty a 2010-es évek South Parkja vagy Simpson családja, ahol különböző galaktikus vagy univerzumbeli utazásoknak lehetünk részesei Rick nagypapival és unokájával, Mortyval.

Fotó: YouTube

A sorozat Olyan témákat karol fel, amiket még egy sci-fi-filmben is nehéz lenne követni, de a káromkodó és erősen 18-as besorolású széria brutális rajongótábort tudott összeszedni magának az elmúlt 7-8 év alatt.

A 4. évadot még 2019-ben szedték ketté a készítők, hogy a 2020-as évre is jusson 4-5 rész a rajongóknak. Sajnálatos módon a sorozat készítőinek munkáját is megnehezítette a koronavírus-járvány, így az 5. évad munkálatai is megcsúsztak. De most már nem kell sokáig várnunk, hiszen megérkezett az első előzetes az új évadhoz, és vele együtt a premierdátumot is tudtunkra adták a készítők. Az új részeket június 20-án lehet megtekinteni az Adult Swimen, így végre nem kell tovább nélkülöznünk a kedvenc, agyament animációs sorozatunkat.

A sorozat alkotói már most dolgoznak az 6. és 7. évadon, szóval egy ideig még nem kell elbúcsúznunk kedvenc karaktereinktől.