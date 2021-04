Demi Lovato 2018-ban adagolta túl magát nyugtatókkal egy átbulizott éjszaka után. Öntudatlan testére az asszisztense talált rá. A függőségéről és az ahhoz vezető útról nemrég készült dokumentumfilm Dancing with the Devil címmel.

Most az azonos című új albumához készült első videóklip dramatizálva azt is bemutatja, milyen volt számára az az éjjel. Lovatót egy kórházi ágyban láthatjuk, ahogy mindenféle csövek lógnak ki belőle. Miközben arról énekel, mennyire elbagatelizálta a függőségét, szépen lassan bemutatja azt is, hogy mi vezetett odáig, hogy kórházba került a túladagolás miatt.