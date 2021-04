Corey Bennet egy nagyon ritka genetikai rendellenességgel született, ami a csontok és a fogak fejlődésére van hatással. A betegség miatt a 19 éves indianai tinédzser kulcscsont nélkül született.

Bennet egy videóban be is mutatja, hogy például tud tapsolni a vállaival, de különböző flakonokat is meg tud velük tartani.