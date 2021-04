Már a harmadik trailer is megérkezett a Marvel-univerzum, illetve a Bosszúállók egyik oszlopos tagjának önálló filmjéhez, amely egyben egy eredettörténet is arról, hogy hogyan is lett Natasha Romanoffból a Fekete Özvegy. Nem is olyan régen megírta az Index, hogy július 9-én érkezik a film a mozikba (remélhetőleg Magyarországon is), amihez amolyan kedvcsinálóként stílusosan illeszkedik az új összefoglaló megjelenése is.

Szerintem a magyar rajongóknak ez az előzetes még inkább fokozza majd az érdeklődését, melyben még több képet láthatunk a többségében Magyarországon készített alkotásban Budapestről. Bár az utóbbi években már nem számít újdonságnak, ha hazánkban készül egy szuperprodukció, ám vélhetően sokak szívét máig megdobogtatja, ha szeretett hazai tájakat, épületeket, utcákat fedezhet fel egy-egy lassított akciódús autós üldözés közben, mialatt a főszereplő Scarlett Johansson lövedékek, éles pengék vagy éppen szétrobbanó épületek, illetve repülőgépek maradványait bravúrosan kerüli el.