Úgy fest, Loki (Tom Hiddleston) ismét csak a bajt keveri és kavarja. Bár ezt várjuk tőle, szóval senki se lepődjön meg.

Fotó: youtube

Úgy tűnik, hogy a Bosszúállók utolsó felvonásában (Végjáték) Loki szökése sok problémát okoz az idő ügynökeinek, hiszen megtörte az idő folyását, és egy új idősíkot generált azzal, hogy ellopta a Tesseractot, és elteleportált vele.

Ezt a gondot az idő ügynökeinek kell megoldaniuk, és ehhez a csínytevés istenének a segítsége is szükséges. De megannyi filmben láthattuk, hogy nem igazán lehet benne megbízni, ezért is lesz érdekes a kapcsolat és az összefogás az ügynökség és a főhősünk között. De hamarosan talán okosabbak leszünk, hiszen a nyakunkon a premier, ami június 11-én fog debütálni a Disney+ streamingoldalán.

A sorozat A Sólyom és a Tél Katonájához hasonlóan 6 részből fog állni és 40-50 percesek lesznek a részei.

Reménykedjünk, hogy hamarosan hozzánk is megérkezik mind a Disney+, mind az HBO Max, hogy a magyar rajongók is élvezhessék ezeket a történéseket a premierkor. Addig is maradnak a teóriák és persze az előzetesek.