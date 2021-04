Az ausztrál színésszel a The Telegraph készített interjút. Itt mondta el, hogy az emberek furcsán állnak ahhoz, hogy ő színészként ennyire ki van gyúrva. Egyrészt elárulta, hogy már 10 éve ezt csinálj,edzi a testét, ezért néz ki így. De a gyúrás mellett ott vannak a forgatások is, ami napi 12 órát is elvehetnek az életéből, közben neki izmosnak kell maradnia a szerepek kedvéért, tehát nem pihenhet, mehet vissza gyúrni.

És itt osztotta meg azt a nézetét, hogy

Ha egészségtelen mennyiségű súlyt szedne fel, ha elhízna egy szerep kedvéért, vagy extrém durván lefogyna, akkor egyből komoly színésznek mondanák.

