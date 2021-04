Úgy tűnik, a Twenty One Pilots is kihasználta stúdiózásra a 2020-as évet. A zenekar tagjai a hivatalos Facebook-oldalukon jelentették be, hogy hamarosan érkezik az új album, ami tényleg váratlanul érte a rajongókat, mivel december óta nem osztottak meg semmit a zenekar hivatalos oldalán.

Fotó: youtube

Megosztották az album borítóját és címét is, sőt, hogy a rajongók ne rágják le a körmüket a megjelenésig, hozzá csaptak a hírek mellé egy klipet is, ami a Shy Away című dalhoz készült.

Meghallgatva a dalt, olyan, mintha megint csak a Sziget fesztiválon lennél a tömegben, és üvöltenéd torkod szakadtából a dalt a zenekarral, úgy, mintha nem lenne éppen világjárvány.

A hivatalos Instagram-oldalukon meg is osztották az album megjelenésének dátumát, ami május 21-én fog teljes valójában a nagyközönség elé tárulni. Az album a Scaled And Icy nevet kapta.

Kíváncsian várjuk a folytatást.