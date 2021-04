The Last of Us Part II (Forrás: Sony)

A – szó szerint – „elharapózó” járványról, az azt terjesztő élőhalottakról és az egymás ellen is vérre menő harcot folytató túlélőkről szóló poszt-apokaliptikus akció-kalandjáték-sorozat második része: a The Last of Us Part II ihletett meg egy magyar tetoválóművészt, aki olyan szédületes alkotást készített, hogy azt a játékot fejlesztő Naughty Dog azonnal meg is osztotta az Instagram-falán.

Az elképesztően részletes, festményszerű tetováláson a játék főbb karakterei láthatóak. Ami pedig külön büszkeségre adhat okot nekünk, hogy ezt egy magyar művész készítette.

View this post on Instagram A post shared by Naughty Dog (@naughty_dog_inc)

A színpompás tetoválásról készült fényképet eredetileg az alkotót, Molnár Ádám osztotta meg a saját Instagram fiókjában, amelynek "painbrush_tattoo" a neve. Ahogy meglátták a munkát a Naughty Dog alkotói, azt írták, hogy szó szerint

ledöbbentek

annak részletességén. Pedig nem semmi feladat lehetett a sok karaktert egyetlen végtagra feltetoválni, hiszen ott van a gitározó Ellie, a megkínzott Abby, a morózus Joel, illetve testvére: Tommy sem hiányzik. Gyakorlatilag az összes fontos karakter felkerült.

A 2020 nyarán megjelent The Last of Us Part II óriási díjesőt zsebelt be, például az év végén megrendezett The Game Awards-on összesen hét díjat kapott, köztük az Év Játékáét is. Talán nem is csoda, hogy az HBO már készíti a játékok alapján készült tévésorozatot, a két főszereplő Pedro Pascal (Joel) és Bella Ramsey (Ellie) lesznek.