Jamie Dornan, akit a Szürke ötven árnyalatából ismert meg a világ, amiben egy üzletembert alakít, akinek különböző szexuális fétisei vannak. Most megcsillogtatja ének- és minimálisan tánctudását is, de mindenki nyugodjon meg, nem készül zenei pályára lépni a színész, hiszen ez a kis szösszenet is egy filmhez készült, ami a Barb and Star Go to Vista Del Mar címet kapta. Ez a film egy vígjáték lesz, amiben a két címszereplő, a forgatókönyvért is felelős Annie Mumolo és Kristen Wiig megunják a középnyugati életüket és Floridába utaznak, ahol természetesen mindenféle váratlan kalandokba fognak majd keveredni.

Fotó: YouTube

Ez a rövid kis kliprészlet megidézi a High School Musicalben látott táncmozdulatokat, amelyek néhol már kínosak voltak, de mégis tele voltak bájjal.

Ránézésre érdekesnek tűnik a koncepció, de lehet, csak azért, mert Jamie Dornant beskatulyázta a társadalom a Szürke ötven árnyalata szépfiújának.

Hamarosan megtudjuk, hogy mire megy ki a játék.