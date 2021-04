A színészről köztudott, hogy a szerepeiben mindig igyekszik a maximumot kihozni magából. A Thor első része után rendesen összekapta magát, és a folytatásban már jóval kidolgozottabb izomzattal forgatta a kalapácsot.

Előtte azonban bőszen fogyókúrázott, mivel a Hajsza a győzelemért (Rush) című film ezt követelte meg tőle.

Ezt követte a Bosszúállók és a Thor harmadik része, amelyek miatt nem kevés izmot kellett felpumpálnia magára. Utoljára Thort a Bosszúállók: Végjáték című filmben láthattuk, sörhassal és tokával, ami a sminkesek munkáját dicsérte.

Most pedig már forog a Thor: Love and Thunder című folytatás Ausztráliában, ahol a stáb nagy része még egy rögbimeccsre is ellátogatott. Korábban az Index is írt róla, hogy a színész dublőre elmondta, mennyire nehezére esik tartania az iramot a sztárral, aki a legelszántabb testépítőket is megszégyeníti, ha egy szerepre készül.

A színész nemrégiben kifakadt amiatt, hogy szerinte nem ismerik el a szakmában az átalakulásait. Hiába gyúr a 12 órás forgatások mellett, a sajtónak csak az számít, ha valaki pár hónap alatt lefogy egy szerep kedvéért. Természetesen a mostani brutális kinézete nem csak a Thor szerepének köszönhető, hiszen nemrégiben elvállalt egy másik filmet is, amelyben Hulk Hogant alakítja majd. De nemsokára viszontláthatjuk a netflixes Tyler Rake második részében is, ami szintén megkívánja a gyúrást.