Április 10-én hivatalosan is felvették az utolsó jelenetet a Jóbarátok speciális epizódjához. Már csak utómunkázni kell, hogy valamikor még 2021-ben le is tudják adni az HBO MAX-on. A különleges visszatérésről nem sokat tudni. Az biztos, hogy minden szereplő visszatér. Egy kiszivárgott fotó szerint a helyszín is ismerős lesz, hisz Monica lakását újra megépítették a forgatáshoz.

Az viszont kérdéses, hogy pontosan milyen epizód is lesz ez. Ha minden igaz, akkor nem olyan lesz, mint bármelyik korábbi epizód a Jóbarátokból, nem egy előre megírt rész lesz. Ebből még az is lehet, hogy egy helyszínen rögtönzött szituációs komédiát kapunk végeredményül, de lehet, hogy beszélgetős műsor lesz az egészből. Majd kiderül úgyis, amikor elkezdik promózni a műsort, jönnek az előzetesek és a beharangozó előtti, utáni interjúk is. Már csak türelemmel kell lenni. Ha 17 évig megvoltak a rajongók új rész nélkül, akkor ez a kis idő már igazán nem számít.