Van egy állandóan terítéken lévő téma: Dwayne Johnson elnökösködése. Már a 2020-as választásokra készülve is szórványozták a rajongók, hogy induljon, valaki a biztonság kedvéért be is jegyeztette a Run The Rock 2020 kampánybizottságot. Többször meg is kapta a kérést újságíróktól, hogy tervezi-e az elnökségi poszt betöltését, ő pedig többször válaszolt is. És egyszer sem válaszolta azt, hogy egyértelműen nem fog elnökként indulni.

Mondta már sokat sejtetően azt is, hogy Trump elnöksége után bármi megtörténhet. 2017-ben Ellen DeGeneres műsorában már úgy fogalmazott, hogy komolyan gondolkodik a dolgon, majd egy Vanity Fairnek adott interjúban azt közölte, hogy ez rengeteg felkészüléssel járna, ami sajnos most nem fér bele a napirendjébe, így a 2020-as választást kihagyja ilyen szempontból.

Most elkészült egy felmérés, ami szerint az emberek 46%-a akarja, hogy Dwayne Johnson legyen az elnök. A színész-üzletember erre azt írta ki Instagramjára, hogy

Szerintem az alapító atyák nem láthatták, hogy egy kigyúrt, kopasz, tetkós, félig szamoai, tequilázgató fickó egyszer majd csatlakozik hozzájuk – de ha ez majd megtörténik, részemről lesz megtiszteltetés szolgálni titeket, embereket, minket.

Ebből a válaszból se derült ki konkrétan semmi, de még mindig nem arról szólnak ezek a megnyilvánulásai, hogy esze ágában sincs elnök lenni.