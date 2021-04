A Black Eyed Peas egyik alapító tagja, Will.i.am kitalálta, feltalálta, és elhozta a fogyasztóknak a bluetoothos arcmaszkot, aminek nagyon sci-fi-beütése van. De nemcsak menő, hanem hasznos is, hiszen zenét is hallgathatunk vele: jár a maszkhoz két darab fülhallgató is. A Xupermasknak nevezett maszkot José Fernández tervezte, aki Elon Musk űrhajós vállalkozása, a SpaceX számára is tervezett már szkafandereket.

És felmerül a kérdés, hogy oké-oké, menő, de mennyibe kerül egy ilyen futurisztikus csúcsmaszk? 299 dollárt kér el érte az alkotó, ami átszámítva 90 ezer forintnak felel meg. Nem olcsó, de cserébe aki egy éven át szenvedett a kényelmetlen és a fülhallgató zsinórjával összeakadt maszkkal, annak ez lehet a megváltás. A dalszerző, rapper, énekes, producer és médiaszemélyiség nemrégiben tért rá erre a hivatásra, hogy az okosóra és a vezeték nélküli fülhallgatók gyártása után most a pandémiás helyzet legfontosabb hiánytermékével jelentkezzen ismét.

Sci-fi-időket élünk, de még a tegnap maszkjait viseljük. Ezért szerettem volna egy olyan maszkot készíteni, amely megfelel annak a korszaknak, amelyben élünk

– nyilatkozta az előadó a New York Timesnak.

A maszk egyébként rendelkezik HEPA-szűrővel, többsebességes ventilátorokkal, meg persze az említett zajszűrős fejhallgatóval, és még LED-lámpa is található benne.