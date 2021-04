Március közepén sokan úgy gondolták, hogy JLo és vőlegénye, Alex Rodriguez beadták a kulcsot, már ami a jegyességüket illeti. A pár a vírushelyzet miatt többször is eltolta az esküvőjük időpontját, most pedig úgy fest, talán jobb is, hogy nem jött össze az áhított menyegző.

Miután belengett a szakítás híre, a Lopezék közleményt adtak ki, melyben azt írták, vannak gondok, de továbbra is együtt vannak. Az énekesnő friss posztjai már nem erről árulkodnak, nem viseli ugyanis a közel kétmillió dollárt érő jegygyűrűjét.

Maradj nyugodt és dolgozz a hétvégén

– írja a fotók mellett.

Így festett egyébként a méretes gyűrű, amivel Alex Rodriguez megkérte az énekesnő kezét 2019 tavaszán.