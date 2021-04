Fotó: Jason Kempin / Getty Images Hungary

Az már eddig is biztos volt, hogy Elon Musk barátnője, művésznevén Grimes nagyon szimpatizál az idegenekkel. Az énekesnő szeret furcsa, űrlény-szerű sminket és ruhákat hordani, most pedig már a hátán található tetoválás is közelebb hozta az földönkívülieket hozzá. Az egész hátas tetoválás fehér tintával készült, de még nem gyógyult meg teljesen.

Nincs róla jó képem, mert nagyon fáj és muszáj aludnom. Egy pár hétig még piros lesz, de gyönyörű földönkívüli hegek lesznek

- írta a képhez.

(Forrás: TMZ)