Resident Evil 7 Gold (Forrás: Capcom)

Most akár teljesen ingyen, 4K-ban is lenyomhatja a Resident Evil 7-et, az utóbbi idők egyik legütősebb és legfélelmetesebb horrorjátékát, ráadásul elég hozzá egy böngésző is.

A 2017-ben jelent meg a „Resident Evil 7 Biohazard” és teljesen felborította a korábbi, kicsit már unalmassá vált Resident Evil-receptet. A szokásos külső nézet és ismert karakterek helyett egy teljesen formabontó módon egy belső nézetes, elképesztően félelmetes és egyben rendkívül véres, kőkemény horrorkalandban volt részünk, amelyben Ethan Winters-t, egy egyszerű informatikust irányíthattunk, aki három éve eltűnt felesége nyomában

egy borzalmas házba kerül,

melyben egy hátborzongató családdal kell leszámolnia. Ebben a házban nincsenek zombik, ugyanis ezek egészen másféle élőhalottak...

A Resident Evil VII a drasztikus változtatások ellenére hatalmas sikert aratott, nem csoda, hogy a rövidesen megjelenő folytatás, a Resident Evil Village is ugyanazzal az új főszereplővel, hasonló játékmenettel párosulva folytatódik.

Végre valami ütős!

Esélyesen a folytatás egyfajta reklámjaként is tette bele a böngészőből futtatható játékokról ismert Google Stadia a Resident Evil 7 Gold kiadását a Stadia Pro választékába, amelyben a havi előfizetést kipengetők ingyenesen kapnak játékokat. Gyorsan hozzá kell tennem, hogy már jó ideje (lassan egy éve) csak borzasztóan érdektelen és ismeretlen indie játékokkal frissült leginkább a Google Stadia Pro felhozatal, így kellemes meglepetés, hogy ezúttal végre egy igazi tripla A Capcom horrorjáték került bele a kínálatba.

És hogy mitől ingyenes ilyen módon a Resident Evil 7 Gold? Aki az email fiókjával még nem fizetett még elő a Stadia Próra, az automatikusan kap egy hónap ingyenes próbaidőszakot a Stadia Pro előfizetésre, amely egyben a 4K-s felbontás és HDR támogatás lehetőségét is tartalmazza, így akár ilyen minőségben is végig lehet vinni - kellően gyors internetkapcsolat és 4K-s tévé függvényében - a Resident Evil 7 Goldot. Akinek megtetszik a Stadia Pro előfizetés, az nyilván meg is tarthatja, akit viszont csak az RE7 érdekel, az végigviszi, aztán mielőtt lejárna a hónap, előtte lemondja és

egy fillért sem fizetett.

Ráadásul úgy, hogy még erős hardver sem kell hozzá: egy egyszerű PC-s Chrome böngészőből, vagy Android/iOS okostelefonról, tabletről is fut a játék. (Ez a Stadia nagy előnye.)

A Gold kiadást egyébként nem véletlenül hangsúlyoztam, ugyanis az összes DLC benne van a játékban, szóval aki az alapjátékot már végigvitte, csak a DLC-ket hagyta ki, annak is érdekes lehet ez az ingyenes lehetőség.