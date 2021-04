Tegnap mi is megírtuk, hogy 52 évesen anya lesz Jennifer Aniston, aki egy mexikói kislányt készül örökbe fogadni. A hírt állítólag a Jóbarátok reunion forgatásakor jelentette be szereplőtársainak, legjobb barátnője, Courteney Cox pedig már a babaváró buli szervezését is elkezdte.

Fotó: David M. Benett / Getty Images Hungary

Alig telt el egy nap, máris kiderült, hogy az örökbefogadásról szóló hírek hamisnak bizonyultak. A TMZ felkereste a színésznő képviselőjét, aki állítja, hogy a pletykák nem igazak és a bejelentés sem történt meg.

(Forrás: TMZ, Mirror)