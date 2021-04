A több évtizeden át szunnyadó La Soufrière vulkán kitört. Ennek következtében 16 ezer embert evakuálni kellett Saint Vincent szigetének északi részéről. A pénteki első kitörés után szombaton és a napokban is voltak még heves kitörések. Mindent beborít a vulkáni hamu, és nappal is éjszakai sötétség uralkodik. A hamufelhő akkora, hogy még a 160 kilométerre lévő Barbados szigetét is elérte.

Ez nagyban megnehezíti a légi közlekedést, ami abból a szempontból is problémás, hogy a Covid miatt is nehéz helyzetben lévő Saint Vincent szigetére így már e miatt a környezeti tényező miatt sem járhatnak ideiglenesen a repülőjáratok. Ez pedig azért baj, mert a sziget csak a turistákból évi 241 millió dollár bevételhez jut, ami a teljes GDP-jének a 30%-át teszi ki.

A vulkánkitörések még mindig tartanak. A pusztítás pedig már most óriási, az élővilág, ami a vulkán körül volt, teljes mértékben megsemmisült.

