Az Olsen ikrek egyik leghíresebb szerepe a Bír-lak című sorozatban volt. Itt nem ikreket játszottak, hanem egy karaktert alakítottak felváltva. A sorozatból a Netflix 2016-ban készített folytatást, amiben majdnem a teljes eredeti szereplőgárda megfordult, kivéve az Olsen ikreket. John Stamos most a Watch What Happens Live című műsorban árulta el, hogy teljesen megérti miért nem tértek vissza a most 34 éves Olsen ikrek a széria folytatásában.

Úgy értem, tudod, csalódottak voltunk, de megértettük. Emlékszem, Lori mondta nekem, hogy két vagy három CFDA díjat is nyertek. Ez azt jelenti, mintha nyertél volna két-három Oscart. Ha nyernél három Oscart, te visszajönnél, hogy ezt csináld? Én meg úgy voltam vele, hogy talán én sem.

Ashley Olsen utolsó filmjét 2010-ben, Mary-Kate 2011-ben készítette, együtt pedig utoljára a New York-i bújócska című 2004-es filmben játszottak. Ezután inkább a divat felé fordultak. Saját márkájukat, a The Row-t 2006-ban alapították, amivel hatszor is díjazta őket az Amerikai Divattervezők Tanácsa.

Fotó: ABC Photo Archives / Getty Images Hungary

