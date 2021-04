Úgy látszik, valamiért ez a sláger téma Amerikában, pedig épphogy megválasztották Joe Bident. Valahogy mégis most kezdtek el mozgolódni a celebek, hogy ők is keményen politizálni akarnak.

Így tett Matthew McConaughey is, aki most Texas állam kormányzójának készül. Közösségi oldalain pedig elég erősen felvette ezt a szerepet. Ha így folytatja, a végén még tényleg kormányzó lesz. Közben Dwayne Johnson is már olyanokat nyilatkozik, amik alapján egyre közelebbinek tűnik az az idő, amikor tényleg elindul az elnöki a választásokon, mint elnökjelölt.

És itt van még valaki, aki szintén kormányzónak készül. Nem lesz kihívója McConaughey-nek, mivel ő Kaliforniában fog indulni a posztért. Schwarzenegger után újabb híresség, sőt, sportoló lehet az állam élén. És most már el is áruljuk, hogy nem másról, mint az egykori olimpikonról, akinek két igen sikeres és népszerű Jenner lányt is köszönhetünk. Igen, Caitlyn Jenner indul a kormányzói posztért.

A politikai elemzők még nem kezdték el boncolgatni a témát, de nagyjából meg lehet jósolni, hogy elég kevés rá az esély, hogy Jenner végül tényleg betöltse a kormányzói tisztséget. Egyszerűen nincs akkora támogatottsága. Persze ez alakulhat még, de jelen pillanatban ez még csak egy jó/rossz vicc - talán.

(perezhilton)