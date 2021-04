Biztos felmerült már másokban is a kérdés, mondjuk egy pihentető, énidőt kimaxoló, relaxációs forró fürdő esetében, hogy miért van az, hogy nem lehet normálisan elférni abban a hülye kádban. Vagy a lábunk, vagy a felsőtestünk a kelleténél nagyobb felülete nincs víz alatt. Nyilván nem égető probléma, de még nyugtatóbb lehetne egy ilyen fürdő, ha nyaktól felfelé nem lógna ki semmije sem a vízből az embernek.

A válasz nem is olyan egyszerű. Egyrészt foghatjuk a fürdőszobák átlagos méretére is. Angliában is ezekhez igazítják a kádak méretét. Kevés négyzetméterre elég nehéz lenne berakni egy hatalmas méretű kádat, nem? Másrészt a fürdési szokások is átalakultak. Régebben ritkábban fürödtek az emberek, akkor indokolt volt, hogy legalább azon a heti egy alkalmon rendesen tele legyen a kád. De akkor sem voltak minden esetben óriási méretűek a kádak, mivel azokat öntöttvasból készítették, így a súlyuk miatt is nehezen voltak mozdíthatók. Manapság a napi egy, sőt két alkalommal is megejtett tisztálkodást gyorsabb tusolással oldják meg az emberek, nem órákig tartó kényeztető fürdéssel.

És nem mellesleg azért találkozik ritkán az ember nagy kádakkal, mert azok nem kompatibilisek a gyerekekkel. Igazából a kicsik fürdetése miatt vannak ma is kádak, nekik meg nem kell olyan nagy.

És persze a nagyságnak ára is van.

Összegezve: a kádak azért ekkorák, mert a mai fürdőszobák méretéhez vannak igazítva, és a napi tisztálkodási szokásokhoz, valamint a gyerekfürdetési funkcióhoz.

