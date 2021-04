Az Airbnb lakás és szoba megosztó oldalon hirdeti valaki azt a lakást, amit a híres Jóbarátok sorozatban látott helyszínek ihlettek meg. Sajnos nem tudjuk, hogy mennyibe fájhat akár csak egy éjszaka, de a videónak köszönhetően betekintést nyerhetünk a sorozat színvilágába és hangulatába. Láthatjuk, hogy a Jóbarátok négy híres helyszínéből lett összeolvasztva a lakás dizájnja, így például szemügyre vehetjük Mónikáék ajtaját és lakásuknak színvilágát, de Chandlerék csocsó asztala és plüsse is beköszön a fali képpel együtt, és persze részben hasonlít a sorozatban látott kávézói kanapéra a nappaliban elhelyezett ülőgarnitúra is. Ha esetleg valakinek gitározni támadna kedves, akkor Phoebe hangszerén el is játszhatja a Büdös macska című nótát, mivel a karakter híres gitárja is helyet kapott a lakásban.

A kisebb-nagyobb különbségeket leszámítva, igényes munkát végzett a lakás tulajdonosa.

A lakás egyébként Beverly Hillsben helyezkedik el, és állítólag remek központi helyen van.