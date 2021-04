Míg itthon a lakosság beoltás úgy megy ahogy - most épp a papok kerültek a sor elejére, és ebből van némi vakcinairigység is mondjuk a fiatalabbak körében -, addig Amerikában már egész más a helyzet. A felnőtt lakosság 31%-a teljesen be van oltva. Ez szép teljesítmény, csakhogy van több száz olyan megye, ahol a beoltottsági arány igen alacsony. A The New York Times megnézte, hogy mi a helyzet ezekkel a megyékkel, mi lehet bennük a közös, hogy ilyen csekély az oltakozási kedv. Megnézték a 2020-as választási adatokat. És arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a megyék, ahol nem rohannak az emberek, hogy végre megkapják a népességet fenyegető világjárvány elleni oltást, az bizony masszívan Trumpista beállítottságúak.

Milyen érdekes és véletlen egybeesés.

(The New York Times)