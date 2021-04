A tavaly bizonytalanná vált filmet, Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio alkotását végezetül az Apple vette át, és ezáltal náluk is fog debütálni a mozis bemutató után. A nagyszabású western a Killers of the Flower Moon című 2017-es sikerkönyv adaptációja lesz.

A film forgatókönyvét pedig nem más írja, mint Eric Roth, aki a Forrest Gump és Benjamin Button különös élete mögött is állt már. Egy interjújában osztott meg részleteket a készülő alkotásról.

A stúdiók sajnos manapság már nem hajlandók költeni westernfilmekre; a forgatókönyvíró szerint a film a zsáner egyik utolsó nagyszabású alkotása lehet.

Azt hiszem, ehhez foghatót még nem láttunk. Az alkoholtilalom idején játszódik, de a film szellemisége nagyon is westernes lesz szerintem

– nyilatkozta.

A forgatókönyvíró még azt is elmondta, hogy a saját karrierje csúcsának tartja a közös munkát Scorsesével. Roth egyébként 5-6 éve dolgozik a forgatókönyvön, de lesznek benne változtatások.

A Paramount amiatt engedte át a filmet, mert a stúdiónak nem tetszett az, hogy Dicaprio az eredeti tervekkel ellentétben nem a könyv főszereplőjét, Tom White texasi rangert játssza, hanem Robert De Niro főgonoszkarakterének unokaöccsét, Ernest Hale-t. Roth szerint Dicapriónak ugyanakkora szerepe lesz a történetben, mint White-nak, és szerinte Scorsese jó döntést hozott a változtatással. Roth elárulta, hogy a forgatás 1-2 héten belül elindulhat, és így jövő év elején már debütálhatna is a film a nagyközönség előtt.

Ezzel a hírrel valósággá vált, hogy Scorsese végre-valahára elkészítheti első westernfilmjét, ami talán a műfaj utolsó nagy klasszikusa lehet majd.

