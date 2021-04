Jim Caviezel leginkább onnan lehet ismerős, hogy ő volt a Mel Gibson által rendezett Passió című filmben Jézus. Persze szerepelt még sorozatban is, de a legnagyobb szerepe tényleg ez volt. És persze egy szereppel nem lehet azonosítani a színészt, mégis érdekesen jött ki ez a dolog. Caviezel egy erősen jobbos konferencián magyarázta el a QAnon legújabb kampányát, ami a gyerekek megmentéséről szólt. Eddig nem is lenne nagy baj a történettel, hisz a gyerekek megmentésében semmi felháborító nincs. Csakhogy a QAnon hívői, követői azért akarják megmenteni a gyerekeket, mert szerintük a gazdag emberek fogva tartják őket, hogy a vérükből kiszipolyozzák az adrenalint.

Caviezel azt mondta, hogy azért tartanak fogva gyerekeket egyesek, hogy halálra rémisszék őket. Egy gyerek, ha tudja, hogy meg fog halni, akkor ott olyan heves reakciókat vált ki a szervezete, hogy elkezd rengeteg adrenalint termelni. Ezt pedig szépen lecsapolják azok, akiknek erre szükségük van.

Caviezel szerint ez nagyon kegyetlen dolog, és nem érdemel kegyelmet az, aki ilyet csinál.

Ezzel most újabb lendületet kapott ez az összeesküvés-elmélet, ami teljes mértékben kamu. Az, hogy Caviezel is osztja ezeket a nézeteket, az is érdekes. Mondjuk, ahogy a vallás is, úgy ez is hit kérdése, hisz egyiknek sincs tudományos alapja. És az is igaz, hogy láttunk már Xenuban hívő Tom Cruise-t is.

