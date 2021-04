Amerika különböző államaiban egészen furcsa dolgokról mondták ki az elmúlt években, hogy tilos. A folyamatos tragédiák után azonban a fegyverhasználat és birtoklás mégsem tartozik ezek közé. Sőt, van olyan állam, ahol az utóbbi időben ennek ellenére még a fegyvertartáshoz szükséges korhatárt is csökkentették.

Hogy érzékeltessük, milyen ellentmondásos ez az egész, összegyűjtöttünk tíz olyan indokolatlan dolgot, amit betiltottak Amerika egyes részein.

1. Játékfegyver

Kansasban tilos játékfegyvert vásárolni a kiskorúaknak. Ezzel szemben egy nemrég elfogadott törvényjavaslat szerint 21-ről 18-ra csökkentették a fegyvervásárláshoz szükséges korhatárt.

2. Dudálni egy szendvicsbolt előtt

Az Arkansas állambeli Little Rockban illegális 9 óra után dudálni bármilyen szendvicsbolt előtt. Vagy igazából bárhol, ahol hideg italokat szolgálnak fel.

3. Szexuális segédeszközök

A Georgia állambeli Sandy Springsben törvénybe iktatták, hogy tilos bármilyen szexuális segédeszközt tartani otthon. 2016-ban megpróbáltak fellebbezni a tilalom ellen, de nem jártak sikerrel. Fontos hozzátenni azonban, hogy egész Georgia államban 21 év felett már bárkinek lehet otthon fegyvere.

4. Brie-sajt

Amerikában 2004-ben elfogadtak egy törvényt, amely kimondja, hogy az Egyesült Államokba importált és ott értékesített, 60 napos sajtokat pasztőrözött tejjel kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy többféle sajt, beleértve a Brie-sajt is tilos.

5. Megosztani valakivel a Netflix jelszavad

Tennesseeben 2011 óta tilos megosztani a belépési adatainkat nemcsak a Netflixen, de a Spotifyon és az iTuneson is.

6. Magassarkú

A kaliforniai Carmelben annyira figyelnek az emberek biztonságára, hogy engedélykötelessé tették a két hüvelyknél (kb. 5 cm) magasabb sarkú cipő viselését az utcán.

7. Kaviár

2005-ben egész Amerikában betiltották a beluga kaviárt, mert attól tartanak, hogy nem fenntartható módon történik az előállítása. Becsülendő, hogy figyelembe vették az étel környezetvédelmi hatásait, de ugyanitt, ugyanebben az évben legalább négy olyan lövöldözés történt, amely emberáldozatokat követelt.

8. A vegetáriánus helyettesítők húsnak nevezése

Az USA több államában tilos a vegetáriánus helyettesítőkkel készült ételeket hambugernek vagy kolbásznak nevezni. A fegyver birtoklása viszont sehol nem számít annak.

9. Nigella Lawson

Miután 2014-ben beismerte, hogy drogozott, megtiltották a műsorvezetőnek, hogy felszálljon a British Airways egyes járataira, amelyek az USA különböző államaiban landoltak volna. A tilalmat végül az egyik főzős műsorának előkészületei miatt feloldották.

10. Részegen ejtőernyőzni

Ezt talán nem is kell magyarázni, miért tiltották be, és van is benne ráció.

