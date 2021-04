A Trónok harcából ismert színésznő kifejtette véleményét azzal kapcsolatban, hogy a tévés- és filmes világ milyen nagy hatással van női ideálok kialakításában. Sőt! A férfiakról kialakított képet is nagyban befolyásolják. Azt a topikot, hogy egy színésznőnek általában szexinek kell lennie, azt talán nem nagyon kell részletezni.

Fotó: Andrew Toth / Getty Images Hungary

Ezért is beszélt Natalie Dormer arról, hogy a férfiakat is sokszor úgy kezelik, mintha valami tárgyak lennének. Ha egy férfi színésznek izmosnak kell lennie egy szerep kedvéért, akkor bizony fel kell szedni jó pár kilót, rengeteget kell edzenie, és rém unalmasan kell táplálkoznia hónapokon át. Majd amikor eljön a félmeztelen jelenet felvételének ideje, akkor jöhet az azt megelőző dehidratációs kúra, amikor minimális víz bevitellel elérik azt, hogy a színész minden izom szövete a lehető legjobban kirajzolódjon. Ezt kellett csinálnia Hugh Jackmannek is, amikor Farkast alakította, de Hanry Cevillnek is, amikor vaján volt. De példaként fel lehetne hozni Daniel Craiget is, aki a James Bond szerepének kedvéért szépen kigyúrta magát.

Fotó: Marc Piasecki / Getty Images Hungary

A lényeg, hogy az ilyen és ehhez hasonló átalakulások - aminek nagyjából Christian Bale a legnagyobb mestere - irracionális elvárás elé állítják a férfiakat. Nehezen megszerezhető az a fizikum, ami egy blockbuster filmben szereplő férfi színésznek van, akinek szerződésbe foglalt feladata az izomnövesztés, akinek a forgatások előtt csak az a feladata, hogy egyen és gyúrjon. A hétköznapi ember, meg azt érzi, hogy ilyennek kell lennie. De ez rengeteg áldozattal jár. Ez utóbbi nincs nyomatékosítva, és ez baj.

Ez is egy elmélet. Lehet, hogy Scobert Norbert nem így gondolná.

(via)