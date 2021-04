Fotó: RTL Fókusz

Hamarosan indul a Survivor újabb évada az RTL műsorán, ám ezúttal nem hétköznapi emberek, hanem magyar hírességek lesznek azok, akik a túlélésért küzdenek majd a karibi paradicsomban, Dominikán. A versenyzők nem tudják, kik lesznek a vetélytársaik, ugyanis a legnagyobb titokban vitték őket Magyarországról Dominikára, és külön szállodákban rejtegették őket egymás elől.

De kik is lesznek a túlélő sztárok, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a sztár túlélők, akikért szurkolni lehet majd? Itt van mindjárt a korábbi labdarúgó, Kabát Peti, vagy a a szemünk előtt felcseperedett Gáspár Evelin. De meg kell említeni a VV 10-ből ismert Filipánics Bálintot, és nem szabad megfeledkezni az egyik luxusfeleség lányáról, Catherine Dederickről sem. Emellett a győzelemért küzd majd a Barátok közt-ből ismert Nagy Alexandra, illetve versenyzőket erősíti a házasodni szerető gazda, Brindzik Zsolt is, a művészeket pedig Járai Máté képviseli majd.