Szabó Győző eltöltött egy hetet egy böjtházban. Úgy érzi, ez idő alatt fizikálisan és mentálisan is megtisztult, ráadásul sikerült egy hónap alatt 8 kilótól megszabadulnia.

A színész minderről az RTL Klub Reggeli című műsorában beszélt. A táplálkozási szokásai kapcsán az is kiderült, hogy egyébként nagyon kevés húst eszik és nagy figyelmet fordít az ételek társítására. Győző már nagyon sokféle diétát kipróbált, ez a kúra viszont most annyira bejött neki, hogy szeretné minden évben kétszer végigcsinálni. Azt is elárulta, hogy volt időszak, amikor rárakódott némi súlyfelesleg: 106 kiló volt a legtöbb, amit valaha nyomott, ehhez képest most 80-88 kiló között ingadozik a súlya.

A böjtházban töltött időről elmondta, hogy ez egy ottalvós sztori volt, amit filmnézéssel, kirándulással tettek változatossá. Úgy érzi, jót tett neki, hogy kiszakadt egy kicsit a hétköznapokból, ahova úgy tért vissza aztán, mintha kicserélték volna. Ezzel azonban még nem ért véget a történet: a böjthét után Győző elvégzett egy transzcendentális meditációs kurzust is, a tanultakat pedig azóta napi kétszer gyakorolja, hogy megszabaduljon a stressztől.

