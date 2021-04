A Gyűrűk Ura-trilógia nemcsak a mozipénztáraknál aratott hatalmas sikert, hanem az Oscar-gálákon is, és minden idők egyik legsikeresebb filmes feldolgozásaként emlegetik. A regények alapján most készülő sorozat Középfölde másodkorában játszódik majd, és egyelőre a rajongók is csak találgatják, mire számíthatnak.

Mindenesetre egy trófeát már biztosan magáénak tudhat a sorozat, ugyanis a The Hollywood Reporter cikke szerint minden idők legdrágább szériája van készülőben.

A sorozatból összesen öt évadot készítenek, és mindet Új-Zélandon forgatják. Az Amazon körülbelül 650 millió új-zélandi dollárt költ el az első évadra, ami 465 millió amerikai dollárnak felel meg. A további évadok olcsóbbak lehetnek, hiszen a díszletek és a kosztümök egy részét már nem kell legyártani, az összköltségvetés azonban így is túlszárnyalhatja majd az egymilliárd dollárt.

Viszonyításképpen:

A Gyűrűk Ura-trilógia nagyjából 300 Millió dollárba került. Mellette A hobbit-trilógia részenként 200–300 Millió dolláros büdzsével zárt. A Trónok harca évadonként körülbelül 100 Millió dollárt vitt el, és a 8. évadra már 15 Millió dollárt költöttek el epizódonként.

A sorozat már a gyártási folyamatban van, de még kérdéses, hogy láthatjuk-e idén a szériát.

