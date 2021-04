A Wandavision sorozat 32 éves színésznője a brit Glamournak adott interjújában nyílt meg többek között arról is, hogy milyen volt a kilencvenes és korai kétezres évek leghíresebb iker párjának testvéreként érvényesülnie színésznőként.

Fotó: Donato Sardella / Getty Images Hungary

A nővérei miatt nagyon fiatalon csöppent bele a filmes világba, gyakran elkísérte testvéreit a forgatásokra is, aminek köszönhetően hamar eldöntötte, hogy ő is ezt szeretné csinálni. Tízévesen már azt fontolgatta, hogy inkább Elizabeth Chase néven folytatja, hogy semmiképp ne hozzák összefüggésbe Mary-Kate és Ashley Olsennel. Kíváncsi volt, milyen egy meghallgatás, ezért el is ment egyre, de el akarta kerülni, hogy a nővérei árnyékában legyen ismert.

Ebben az időszakban valamiért azt éreztem, hogy nem akarok összefüggésbe kerülni Mary-Kate és Ashley Olsennel. Azt hiszem, már 10 évesen megértettem, milyen érzés a nepotizmus.

Ikertestvérei 2006-ban felhagytak a színészkedéssel, a divatvilág felé fordultak, és azóta is a divatmárkájukat építgetik. Elizabeth pedig magától is nagy sikereket ért el, ezért örül, hogy végül nem változtatta meg a vezetéknevét.

(Forrás: Glamour UK)