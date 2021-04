Snoop Dogg évtizedek óta a marihuána nagykövete, a füvezés élő szobra, a joint felszentelt pápája. A 49 éves rapper most megjelent, From Tha Streets To Tha Suits albumának tematikája is arra épül, hogy ötven felé közeledve,

dollármilliókkal kitömve sem feledkezik meg régi hobbijáról.

A Gang Sings című szám egyik sorában például arra utal, hogy Obamával is szmokizott. (Still sippin' gin and juice while I'm smoking marijuana / I bet you never blew with Obama″).

Fotó: Bennett Raglin / Getty Images Hungary

Az erősen republikánuspárti New York Post le is csapott a sztorira, és megkérdezte Snoop sajtósát, melyik Obamára utalt, a demokrata exelnökre, vagy a volt First Lady-re. A lap egyelőre nem kapott választ, így azt sem tudni, valóban megtörtént-e az eset, vagy csak így jött ki a rím. Arra azért emlékeztetnek, hogy Snoop Dogg egy ízben valóban füvezett a Fehér Ház egyik mosdójában.