Korábban is volt már róla szó, hogy valamilyen módon, de lesz folytatása az eredeti címen How I Met Your Mother, magyarul pedig Így jártam anyátokkal címen ismert kultikus sorozatnak. Adta is magát az ötlet, hogy az új sorozat az anya szemszögéből mutassa meg a megismerkedés történetét. Szóval a cím (How I Met Your Father) és a koncepció is adott volt.

A Hulu ezt most be is rendelte, és meg is találta hozzá a tökéletes főszereplőt, Hilary Duffot, aki saját elmondása szerint nagy rajongója az eredeti sorozatnak. Nagy megtiszteltetés számára és így tovább. Viszont kiderült még más is. Hogy ez a How I Met Your Father nem az eredeti sztori női változata lesz. Az eredetiben Ted Mosby és Tracy McConell megismerkedéséről szól - mondjuk, hisz tudjuk, hogy a sztorinak mi lett a kifutása... A How I Met Your Father viszont egy Sophie nevű nőről fog szólni. Őt fogja alakítani Hilary Duff. Tehát elég kevés az esély rá, hogy Ted, Marshall, Lily, Barney és Robint újra lássuk. Cserébe az lesz a sztori, hogy Sophie és a középkorú baráti társasága megpróbál rájönni arra, hogy 2021-ben mihez is akarna kezdeni az életükkel, illetve, hogy lehet szerelembe esni a divatos randi applikációk világában.

Majd meglátjuk, hogy lesz-e olyan népszerű, mint az eredeti. De ez a nóta azért felcsendülhetne.

(Justjared)