Olyan év áll mögöttünk, amiben a televíziózás remegő mobilos felvételekkel és maszatos webkamerákkal próbálta felvenni a kesztyűt a koronavírus okozta nehézségekkel. Csak nálunk számtalan olyan műsor, sőt, még sorozat is született, ami 10 éves technológiákkal próbálta megújítani a műfajt, csak, hogy távoltartsák egymástól a szereplőket.

Viszont van egy 2018-as Egyesült Királyságból érkező műsor, a Circle - ami akkor még a készítők tudtán kívül - találta fel a legkoronavírus barátabb forgatási formációt, amit csak el lehet képzelni ebben az őrült világban.

Ugyanis a műsor lényege az, hogy bezárnak egy csomó embert egy-egy lakásba, ahonnan csak úgy tudnak kommunikálni egymással, ha egy csetrpogramon keresztül beszélgetnek egymással (helló, home office!). De van csavar is a dologban, mivel olyan emberek is belépnek a csevegésbe, akik nem önmagukat adják, hanem valaki más bőrébe bújva próbálják megnyerni a játékot.

A Circle ugyan Angliából indult, de azóta már született francia és brazil változat is. A legismertebb, amerikai verzió április 14-én visszatért a Netflixre.

És van benne minden, ami a reality kedvelők szemének-szájának ingere: dráma, egyik percről a másikra való kiszavazás, férfiak, akik a saját barátnőjüknek adják ki magukat, nők, akik meg a saját kisgyermekes férjüknek. Sőt, Lance Bass (igen, az NSYNC-ből) is tiszteletét teszi, legalábbis beköszön egyszer, hogy aztán az asszisztense vegye át a szerepét. Még Chloe a Too Hot To Handle-ből is visszatért csak, hogy halálra idegesítsen mindenkit.

A nagyon gyorsan pergő eseményeket szerdánként lehet követni az új részekben.