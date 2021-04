Egy Reddit felhasználó arra volt kíváncsi, hogy milyenek voltak az ismert emberek, mielőtt híresek lettek. Rengeteg válasz érkezett, a Buzzfeed összegyűjtötte őket, mi pedig kiválasztottuk a legjobbakat.

Tom Hanks

„Az egyik barátom középiskolában barátkozott össze Tom Hanks-szel, és együtt mentek szalagavatóra. Még mindig személyre szabott születésnapi kártyákat ír neki az írógépén.”

Chris Pratt

„A bátyám Chris Prattel járt egy iskolába és együtt jártak német órára. Chris azt mondta a tanárnak, hogy a testvére járt Berlinben és elhozza neki a Berlini fal egy darabját. Két hét múlva Chris felkapott egy darab betont a járda mellől, lefestette és odaadta neki. Amikor utoljára néztem meg, 2018-ban még mindig ott volt.”

Rachel McAdams

„Körülbelül 15 éve menedzserként dolgoztam egy étteremben, amikor Rachel McAdams betért egy interjúra. Akkor még színész iskolába járt és felszolgálóként dolgozott, hogy ki tudja fizetni. Ezután két nyáron is az étteremben dolgozott, a teraszon szolgált fel. A mai napig barátok vagyunk, egy kicsit sem változott. A mai napig biciklivel jár bevásárolni.”

Will Smith

„Apám jó barátságban volt Will Smith-szel, még a Kaliforniába jöttem korszak előtt és Will megmutatta neki a próbaepizódot, mielőtt megjelent a sorozat. Sok évvel ezután meghívott minket a A Föld után forgatására is. Az első szavai ezek voltak, amikor több, mint 10 év után meglátta apámat:

A Philly legénysége visszatért!”

Dolly Parton

„A nagymamám sok éven át dolgozott a Dollywoodnál, néhányszor találkozott is Dollyval. Amikor meghalt, Dolly két tucat rózsát küldött a temetésére. Ő egy igazi gyöngyszem.”

Bruce Willis

„A legjobb barátom apja korábban ugyanabban a baráti társaságban volt, mint Bruce Willis. Azt mondta, hogy szájharmonikán játszott, állandóan hawaii inget viselt, Camarot vezetett és egy igazi s***fej volt.”



Kelly Clarkson

„A barátom anyukája volt Kelly Clarkson tanára a középiskolában. Kérdezgettem erről, és ezt mondta:

Soha nem csinálta meg a házi feladatot.”

(Forrás: Buzzfeed)